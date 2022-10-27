Снижена стоимость проезда в автобусах на новом экспресс-маршруте в Баку

БАКУ /Trend/ - Стоимость проезда в автобусах экспресс-линии E1, которые начали функционировать сегодня в Баку, составит не 0,60, а 0,50 маната.

Об этом Trend в четверг сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Отметим, что автобусы будут курсировать от станции метро "Халглар Достлугу" в следующем направлении: проспект Гара Гараева - станция метро "Кероглу" - проспект Гейдара Алиева - улица Юсифа Сафарова - проспект Нефтяников – круг "Азнефть" - Биби-Эйбат - Локбатанский центр обмена транспортом.

"Пассажироперевозки по маршруту будут осуществляться автобусами, находящимися в эксплуатации ООО "BakuBus". На начальном этапе в перевозках будет задействовано 10 автобусов. Автобусы на линии будут работать с 06:30 до 18:30. Данные автобусы будут останавливаться не на всех остановочных пунктах по схеме движения, а только на тех, в связи с которыми заранее определена высокая потребность пассажиров", - говорится в сообщении агентства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)