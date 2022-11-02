В Джебраиле произошел разрыв мины, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - В Джебраильском районе взорвалась мина.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), 2 ноября в селе Мехдили Джебраильского района произошел взрыв противопехотной мины на территории, не очищенной от мин.

Согласно информации, в результате взрыва мины пострадал водитель компании "Improtex Industries" Ахмедов Ильгар Хейбат оглу, 1972 года рождения. У него ампутированы три пальца левой руки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)