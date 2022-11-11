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Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

Общество Материалы 11 ноября 2022 13:14 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, ветер северный, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 9-11, днем - 12-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 772 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ночью и утром туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 13-17, в горах ночью – 0-5, днем - 3-6 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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