Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, порывистый северо-западный ветер, утром местами туман, к вечеру возможен дождь, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем - 14-16 градусов тепла

Атмосферное давление повысится с 761 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах - снег, местами интенсивный, утром и ночью местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 13-17, в горах ночью – около 2 градусов мороза, днем - 5-8 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)