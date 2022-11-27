В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся «День открытых дверей» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 ноября в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в Баку прошел «День открытых дверей», предоставляющий отличную возможность ознакомиться с условиями и правилами вступительных испытаний 2023/2024 учебного года. Будущие абитуриенты (в данный момент учащиеся старших классов), их учителя и родители смогли получить полную информацию о подготовке бакалавров и магистров на 6 факультетах Филиала - филологическом, химическом, физическом, прикладной математики, психологии и экономическом (направления «Менеджмент» и «Экономика»). В фойе университета все желающие могли получить брошюры, в которых по каждому предмету в отдельности содержится информация о вступительных экзаменах, примеры заданий за прошлые годы и список рекомендуемой литературы.

Открывая встречу, заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, профессор Юрий Викторович Садовничий поприветствовал присутствующих, а затем кратко рассказал о Московском университете и истории создания Бакинского филиала. Как подчеркнул Юрий Викторович, благодаря усилиям ректора Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Наргиз Пашаевой, университет неизменно держит высокую планку и считается одним из лучших вузов Азербайджана. Выпускники Филиала пользуются большим спросом на рынке труда республики.

Доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений механико-математического факультета МГУ, ответственный секретарь приемной комиссии Бакинского филиала МГУ Денис Петрович Ильютко осветил наиболее важные моменты подачи документов и подготовки к экзаменам. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры дифференциальных уравнений механико-математического факультета МГУ Григорий Александрович Чечкин рассказал об учебе на факультете прикладной математики, доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Кокшаров Юрий Алексеевич – об учебе на физическом факультете, доцент кафедры мировой экономики экономического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы экономического факультета Бакинского филиала МГУ Джейхун Гусейнов – об учебе на экономическом факультете, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета психологии Бакинского филиала МГУ Леонид Николаевич Бабанин – об учебе на факультете психологии, доцент кафедры русского языка филологического факультета МГУ Валерия Александровна Багрянцева – об учебе на филологическом факультете, доктор химических наук, профессор кафедры химической технологии и новых материалов Богдан Иосипович Лазоряк – об учебе на химическом факультете.

Особый интерес аудитории вызвали вопросы, почему стоит выбрать тот или иной факультет, как проходит учебный процесс и особенно, какое будущее трудоустройство или продолжение научной карьеры может ожидать выпускников. Спикеры затем пригласили гостей мероприятия на экскурсию в кампус МГУ, расположенный в поселке Ходжасан. Там все желающие смогли увидеть аудитории, библиотеку, лаборатории, конференц-зал, студенческий центр, спортивный комплекс, общежития и столовую Бакинского филиала.

Образовательная деятельность Филиала осуществляется профессорско-преподавательским составом МГУ имени Ломоносова по учебным планам и программам Московского университета с использованием современных инновационных технологий и методов обучения. Научно-исследовательская работа Филиала проводится на базе 21 лаборатории. Кроме того, имеется современная электронная библиотека, а также лингафонный кабинет и компьютерные залы факультетов, оснащенные самым современным оборудованием.

Язык обучения в Филиале – русский, форма обучения – очная, дневная. Студенты — граждане Азербайджанской Республики и иностранцы, постоянно проживающие в Азербайджанской Республике, обучаются на бюджетной основе (бесплатно) и на всем протяжении обучения обеспечиваются стипендией. Вуз предоставляет возможность получить как степень бакалавра, так и степень магистра. Выпускникам выдается диплом об окончании МГУ имени М.В. Ломоносова.