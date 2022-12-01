Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, в основном без осадков, северо-восточный ветер.

Об этом сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове днем 4-6, ночью - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами возможны осадки, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 0-3 градусов мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)