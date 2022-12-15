В Азербайджане "выдано" большое количество поддельных дипломов - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане "выдано" большое количество поддельных дипломов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на общественных слушаниях на тему "Сертификация преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях" в Комитете Милли Меджлиса по науке и образованию сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев .

Министр отметил, что нет какой-либо базы данных, на основе которой можно было бы определить, каким образом были выданы эти дипломы.

"За неимением возможности подтверждения подлинности дипломов, мы, для получения работы, предлагаем пройти сертификацию. Мы не преследуем цели проверять ВУЗы”, — отметил он.