Эксперт МГИМО уволен из вуза за выступление против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Из МГИМО исключен ведущий эксперт Центра военно-политических исследований вуза Михаил Александров, выступавший с провокационными заявлениями против Азербайджана.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сообщили в МГИМО.

Заявления Александрова были оценены руководством института как необоснованно агрессивные и явно непрофессиональные.

Отметим, что недавно российский эксперт предложил организовать ракетный удар по Азербайджану, чтобы остановить поставки нефти на Запад и вызвать рост цен на углеводороды.

Напомним, 16 декабря в эфире телеканала "РусАрмИнфо" Александров допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана.

В ректорате отметили, что Александров грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства.

"Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. Имиджу и интересам Университета был нанесен серьезный ущерб", - говорится в заявлении.

"Исходя из несовместимости действий Александрова со статусом сотрудника МГИМО, а также из установленных фактов крайнего небрежения служебными обязанностями со стороны Александрова, Ректором был подписан приказ о прекращении трудовых отношений и увольнении М.Александрова из университета", - заключает ректорат МГИМО.