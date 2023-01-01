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В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 26 случаев заражения коронавирусом

Общество Материалы 1 января 2023 17:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 26 случаев заражения коронавирусом

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 26 случаев заражения коронавирусом, 71 человек вылечился.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 946 человек вылечились, 10 008 человек скончались, число активных больных – 473.

За прошедшие сутки проведено 1 365 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 432 124 теста.

В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 26 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 26 случаев заражения коронавирусом
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