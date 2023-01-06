Датская фармацевтическая компания о подделке лекарственных препаратов

БАКУ /Trend/ - Представительство датской фармацевтической компании Novo Nordisk A/S обратилось к работникам здравоохранения и населению Азербайджана по поводу участившихся в последнее время случаев обнаружения поддельных препаратов.

Как сообщает в пятницу Trend, в обращении, поступившем в отдел по связям с общественностью и коммуникациям Центра аналитической экспертизы Азербайджана, говорится, что в связи с высоким спросом на препарат Ozempic®, выявлены многочисленные случаи его подделки.

Как сообщили в представительстве, все случаи контрафакта (подделки) отслеживаются и фиксируются компанией Novo Nordisk. В настоящее время случаи фальсификации зафиксированы в Казахстане, России, Азербайджане и Узбекистане.

Компания также дала рекомендации о том, как отличить поддельный препарат Ozempic® 0,5 мг и 1,0 мг. Препарат можно отличить по шприц-ручке, используемой производителем инсулина (оригинальная шприц-ручка Ozempic® имеет всего 3 шкалы распределения - 0,25 мг, 0,5 мг и 1,0 мг) и по наличию счетчика доз с максимальным распределением 80 единиц.

Компания Novo Nordisk A/S настоятельно рекомендует медицинским работникам и пациентам обращать особое внимание на шприц-ручку при приобретении препарата в аптеке.

При наличии каких-либо подозрений на то, что препарат является подделкой, и во избежание непредвиденных воздействий на организм человека его применение в этом случае строго запрещено.

Компания Novo Nordisk A/S рекомендует медицинским работникам проверять содержимое упаковки препарата Ozempic ® в присутствии пациента, для выявления контрафактного продукта, в случае обнаружения контрафактной продукции необходимо написать на электронный адрес компании ([email protected]).

(Перевод: Фидан Мустафаева)