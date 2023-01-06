В Медицинской лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя с высокой точностью определяют вирусы COVID-19, Инфлюенцы А и Инфлюенцы В

БАКУ/Trend/ - В Медицинской лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя с помощью экспресс-теста всего за 20 минут с высокой точностью определяют вирусы COVID-19, Инфлюенцы А и Инфлюенцы В. При широком распространении сезонных респираторных вирусных инфекций очень важно своевременно поставить правильный диагноз и начать лечение. С помощью этого теста можно одновременно дифференцировать 3 вида вирусов. Тест следует проводить в первые 14 дней болезни у взрослых и на 3-7-й день у детей.

Экспресс-тест проводится с помощью мазка, взятого из носа и горла. Этот тест могут пройти те, у кого есть такие симптомы, как головная боль, слабость, насморк, лихорадка, боль в горле, кашель, диарея. Стоимость экспресс-теста составляет 37 манатов. Для получения дополнительной информации вы можете позвонить в колл-центр Центрального Таможенного Госпиталя по телефону (012) 404 08 08.