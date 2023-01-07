С повышением предела критерия нуждаемости в Азербайджане увеличится и сумма адресной помощи (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предел критерия нуждаемости в стране на 2023 год повышен на 23 процента по сравнению с прошлым годом, и установлен в размере 246 манатов, соответственно вырастет и сумма адресной помощи.

Об этом сообщили в субботу Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, если среднемесячный доход семьи ниже суммы критерия нуждаемости на каждого из членов семьи, то назначается помощь на сумму, равную разнице между среднемесячным доходом и суммой критерия нуждаемости. Отмечено, что также будет повышена адресная помощь, назначаемая малообеспеченным семьям.

"В целом ожидается, что среднемесячная сумма адресной социальной помощи на семью в этом году составит около 535 манатов, увеличившись на 36 процентов по сравнению с соответствующим показателем 2022 года", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)