Сотрудники агентства недвижимости обманули граждан на 1,5 млн манатов (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Арестованы директор и сотрудники Агентства недвижимости "Zamin", обвиняемые в мошенничестве в отношении граждан, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство внутренних дел.

Как сообщается, сотрудники агентства, злоупотребив доверием 78 граждан, обманным путем завладели их деньгами в размере 1 490 200 манатов.

Установлено, что Октай Зарбалиев, занимающий должность директора Агентства недвижимости "Zamin", вступив в сговор с менеджерами по продажам того же агентства Рамином Нагдалиевым, Орханом Алиевым и Натигом Шахмурадовым, совершил мошенничество на крупную сумму. Члены группы давали ложные обещания, что помогут гражданам приобрести жилье по ипотеке на льготных условиях.

В следственном отделе Управления полиции Хатаинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Оrтай Зарбалиев и другие члены группы были задержаны и переданы следствию. В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Не исключено, что задержанные совершили аналогичные преступления и в отношении других лиц.

Пострадавшие от действий этих лиц могут обратиться в министерство внутренних дел, Хатаинское районное управление полиции, службу 102, территориальные органы полиции или на официальные страницы министерства в социальных сетях.

(Перевод: Нубар Кулузаде)