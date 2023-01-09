В Баку задерживаются около 190 автобусов - БТА (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в связи с погодными условиями, наблюдающимися в столице, Бакинским транспортным агентством проводятся необходимые мероприятия с целью обеспечения нормальной и бесперебойной работы автобусов на регулярных маршрутных линиях, а также своевременного устранения возможных проблем.

Как сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), благодаря принятым ранее мерам обеспечен доступ автобусов к рейсам по всем регулярным маршрутным линиям в утренние часы. Усилен контроль за деятельностью автобусов на регулярных маршрутах. С этой целью мобильные группы агентства осуществляют обслуживание в различных частях города.

По данным единой диспетчерской службы агентства сегодня утром в часы пик в связи с интенсивностью движения, наблюдаемой в различных частях Баку, наблюдаются задержки в интервале движения 188 автобусов по 54 регулярным маршрутным линиям.

Отметим, что движение особо затруднено на улице Асада Ахмедова на территории жилого массива Ени Ясамал, жилого массива поселка Д “Гюнешли” круга Биладжары, от круга Ходжасана в направлении Московского проспекта и на территории 9-го микрорайона.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)