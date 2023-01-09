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Автотранспорт служб скорой помощи переведен на усиленный режим работы - TƏBİB (Дополнено)

Общество Материалы 9 января 2023 12:14 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В связи с резким изменением погодных условий Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, а также 113 станций скорой и неотложной медицинской помощи перешли на усиленный режим работы.

Как сообщили в понедельник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), для обеспечения удобства передвижения по скользким обледенелым дорогам, шесть санитарных автомобилей (2 автомобиля марки Pajero, 2 автомобиля УАЗ, 2 автомобиля высокой проходимости Mercedes Vito) приведены в готовность для обслуживания в труднопроходимых участках Баку.

Кроме того техническое состояние других санитарных автомобилей приспособлено для обслуживания в непогоду.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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