В Азербайджане за последние два дня в ДТП погибли три человека - дорожная полиция (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:34)

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции опубликовало информацию о дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Азербайджана из-за снега и гололеда, которые привели к гибели и травмам участников дорожного движения.

Как сообщил во вторник Trend начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана майор полиции Ровшан Тагиев, в связи со сложившимися погодными условиями на дорогах республики из-за гололеда произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, со смертельным исходом и травмами, в результате 21 человек получил травмы различной степени тяжести, 3 человека погибли.

"Еще раз просим всех водителей правильно оценивать текущие погодные условия, не ездить на неисправных автомобилях, снизить скорость до минимума и не использовать личный транспорт без крайней необходимости", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)