Из-за непогоды сегодня в Баку пострадали 49 человек - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку обратились 49 человек с травмами конечностей из-за снежной погоды и гололедицы.

Как сообщили во вторник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), одним из пострадавших был ребенок, остальные - лица в возрасте от 17 до 85 лет. 48 человек были госпитализированы в различные медучреждения, 1 человеку первичная медпомощь была оказана на месте.

Отметим, что в эти дни, в связи с непогодой, Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, а также станция скорой и неотложной медицинской помощи "113" работают в усиленном режиме.

(Перевод: Нубар Кулузаде)