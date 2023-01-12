В Азербайджане выявлено еще 80 случаев заражения коронавирусом, вылечились 66 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 80 случаев заражения коронавирусом, 66 человек вылечились, 4 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 528 человек вылечились, 10 037 – скончались, число активных больных составляет 570.

За последние сутки в стране проведены 2 024 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 451 931.

(Перевод: Фидан Мустафаева)