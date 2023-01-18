Обнародован список армянской военной техники, уничтоженной ГПС Азербайджана в сентябре 2022 года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12-13 сентября прошлого года на участке государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, нашими подразделениями, в ответ на масштабные провокации вооруженных сил Армении, были нанесены сокрушительные удары по врагу. Силы противника, понесшие многочисленные потери, были вынуждены отступить.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году.

Он отметил, что в ходе операции были уничтожены 2 дивизиона S-300, пусковая установка S-125 ZRK, станция огневой поддержки S-125 ZRK, радиолокационная станция типа Р-18, 2 системы радиоэлектронной борьбы "Житель", 18 постов и живая сила противника.

(Перевод: Нубар Кулузаде)