Центр при минздраве Азербайджана о мониторингах в аптеках в связи с контрафактным препаратом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мониторинги в аптеках продолжаются, и за последнюю неделю в ходе этих мероприятий не было выявлено поддельного препарата Ozempic (инсулин).

Об этом в среду Trend сообщили в Центре аналитической экспертизы минздрава Азербайджана.

Отметим, что в декабре 2022 года стало известно, что в некоторых аптеках продается контрафактный препарат Ozempic серии MP5B060 в ограниченном количестве, не имеющий государственной регистрации.

С отличительными особенностями поддельной и оригинальной упаковок препарата можно ознакомиться на фото ниже.

(Перевод: Фидан Мустафаева)