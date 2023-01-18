В Главном управлении полиции города Баку состоялось оперативное совещание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 января с участием министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова в Главном управлении полиции города Баку состоялось расширенное оперативное совещание, посвященное итогам 2022 года.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе ведомства, министр положительно оценил деятельность столичных органов полиции в сфере борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности в 2022 году, а также назвал основные задачи по деятельности Главного управления полиции города Баку и связанных с ним структурных учреждений и районных отделов полиции на предстоящий год.

Затем начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Акбар Исмайлов выступил с докладом об итогах отчетного периода и предстоящих задачах.

Выступившие с докладами начальники районных управлений полиции города Баку проинформировали о проделанной работе, достигнутых результатах, а также о планируемых мероприятиях по устранению недочетов, допущенных в служебной деятельности.

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