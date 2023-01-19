За нарушение порядка опровержения, ответа и внесения изменений органам медиа установлены штрафы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение правил предоставления опровержений, ответов и внесения изменений органами медиа.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом отражен в изменении к закону "О государственной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменениям, за нарушение установленных законом "О медиа" Правил предоставления опровержений, ответов и внесения изменений субъектами медиа, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 600 манатов, юридические лица - от 1000 до 1500 манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)