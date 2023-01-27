В 2022 г. органами прокуратуры Азербайджана было зарегистрировано более 35 тыс. преступлений

БАКУ /Trend/ - В 2022 году органами прокуратуры Азербайджана было зарегистрировано 36 494 преступления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Генпрокурор Кямран Алиев.

Он отметил, что раскрываемость по ним составила 88,2 процента.

"95,2 процента из них - это противоправные деяния, следствие и расследование которых осуществлялось в рамках полномочий прокуратуры и органов внутренних дел", - сказал Генпрокурор.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач.

(Перевод: Нубар Кулузаде)