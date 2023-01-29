Кадры подготовки к эвакуации сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В сети распространились кадры подготовки к эвакуации сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране.

Как передает Trend, на кадрах видно, что из здания посольства выносятся вещи, которые загружаются в грузовик.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране и членов их семей запланирована на 29 января.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.