Тиражируется неофициальная информация о теракте в посольстве Азербайджана в Иране - предупреждение от СГБ

БАКУ /Trend/ - В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана продолжается расследование уголовного дела о террористической атаке, совершенной на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт СГБ, публикация информации о расследовании данного инцидента, которая не уточняется и не ссылается на официальные источники, вводит людей в заблуждение и способствует распространению слухов среди населения, препятствуя проведению расследования.

"СМИ предупреждаются о недопустимости распространения информации в связи инцидентом, произошедшем в Иране, без ссылки на государственные органы", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.