В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начался снос двухэтажного жилого дома на пересечении улиц Узбекистана и Тофига Аббасова в Низаминском районе.
Как сообщает во вторник Trend, жители дома уже переселены.
По словам жителей, дом сносится из-за непригодности для проживания, и на его месте будет построено здание, отвечающее современным стандартам.
Жителям в период строительства дома будет возмещаться плата за временно арендуемое жилье.
Отметим, что в Низаминском районе Баку начался снос нескольких жилых домов.
(Перевод: Нубар Кулузаде)