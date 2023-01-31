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В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)

Общество Материалы 31 января 2023 14:37 (UTC +04:00)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Баку начался снос двухэтажного жилого дома на пересечении улиц Узбекистана и Тофига Аббасова в Низаминском районе.

Как сообщает во вторник Trend, жители дома уже переселены.

По словам жителей, дом сносится из-за непригодности для проживания, и на его месте будет построено здание, отвечающее современным стандартам.

Жителям в период строительства дома будет возмещаться плата за временно арендуемое жилье.

Отметим, что в Низаминском районе Баку начался снос нескольких жилых домов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
В одном из районов Баку сносится непригодный для проживания дом (ФОТО)
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