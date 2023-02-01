Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)

Общество Материалы 1 февраля 2023 10:33 (UTC +04:00)
В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев.

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшний день на 73 гектарах на участке под названием "Лес дружбы", находящемся в Комплексе "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", сотрудниками регионального центра лесного хозяйства посажено более 63 тысяч саженцев различных видов деревьев.

Как сообщил в среду Trend представитель Службы развития лесного хозяйства Азербайджана Джаббар Гарибов, за последнюю неделю в Джебраильском районе на участке под названием "Лес дружбы", а также на прилегающих склонах было посажено 13 530 саженцев деревьев.

Отметим, что мероприятия по посадке деревьев на территории комплекса и прилегающих террасах начались в конце прошлого года в рамках проекта, реализуемого по совместной инициативе Азербайджана и Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)
В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)
В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)
В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)
В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)
В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)
В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)
В Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости