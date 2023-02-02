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В Азербайджане выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом, вылечился 41 человек

Общество Материалы 2 февраля 2023 17:45 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом, вылечился 41 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 35 случаев заражения коронавирусом, вылечился 41 человек, 5 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 739 человек вылечились, 10 092 – скончались, число активных больных составляет 187.

За последние сутки в стране проведены 1 834 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 491 233.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом, вылечился 41 человек
В Азербайджане выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом, вылечился 41 человек
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