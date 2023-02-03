В Лянкяранской центральной больнице будут проводить кардиохирургические операции

БАКУ /Trend/ - При поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в Центральной больнице Лянкяранского района созданы отделения инвазивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, соответствующие современным медицинским стандартам.

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня глава Исполнительной власти Лянкяранского района Талех Гарашов, председатель правления Агентства Заур Алиев и исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов приняли участие в открытии новых отделений.

Директор Лянкяранской центральной районной больницы Агабала Кельбиев проинформировал о проделанной в медицинском учреждении работе после введения обязательного медицинского страхования, рассказал о структурных изменениях. В 2022 году Лянкяранский лечебно-диагностический центр был объединен с больницей, создан ряд новых отделений, в том числе открывающиеся сегодня отделения инвазивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

По его словам, отделение инвазивной кардиологии оснащено новым и самым современным медицинским оборудованием. Здесь функционируют хирургический кабинет, технический кабинет, палата реанимации, стерилизационные и другие вспомогательные помещения. Отделение сердечно-сосудистой хирургии состоит из 19 палат, двух операционных блоков, палаты реанимации.

Председатель правления Агентства Заур Алиев отметил значимую роль новосозданных отделений в обеспечении населения оперативными и качественными медицинскими услугами. Обеспечение доступности медицинских услуг является одной из основных целей Агентства. По этой причине в приоритете мероприятия по укреплению кадрового потенциала и материально-технической базы больниц. Он добавил, что до сегодняшнего дня сердечно-сосудистых операций в подведомственных TƏBIB центральных районных больницах не проводилось, и впервые среди них эти операции будут проводиться в Лянкяранской центральной районной больнице. Председатель правления Агентства отметил, что в целом в 2021 и 2022 годах в рамках ОМС было проведено более 36 000 операций и процедур, связанных с сердечно-сосудистой системой.

По словам исполнительного директора TƏBIB Вугара Гурбанова, ранее пациентов из Лянкяранской центральной районной больницы для проведения кардиохирургических операций направляли в другие медицинские учреждения, с которыми у TƏBIB заключен договор. Теперь в обоих отделениях, созданных в этой больнице, будет возможно лечение сердечно-сосудистых заболеваний, проведение операций по аортокоронарному шунтированию и других операций на сердце. Здесь будут предоставлять медицинскую помощь опытные кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги, ранее работавшие в Турции, Италии, Грузии и других зарубежных странах, а также участвовавшие в курсах повышения квалификации, работавшие в различных частных медицинских учреждениях столицы.

Затем состоялось ознакомление с условиями, созданными в медицинском учреждении.