Состоялась церемония награждения победителей Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку среди синхронных пар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по прыжкам на батуте в программе синхронных прыжков у мужчин и женщин, сообщает в воскресенье Trend.

В программе синхронных прыжков у женщин "золото" завоевали Элис Гомес и Камилла Гомес (Бразилия), серебряная медаль у Светланы Мальковой и Катерины Кулешовой (Украина), "бронза" досталась Джессики Стивенс и Тринити Ван Натты (США).

Награды победителями и призерам вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

В программе синхронных прыжков у мужчин первое место заняли Данил Мусабаев и Пирмаммад Алиев (Казахстан), на втором месте - Кайо Лаукстерманн и Фабиан Фогель (Германия), на третьей позиции разместились - Диого Абреу и Педро Феррейра (Португалия).

Награды победителями и призерам вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии Наталия Прокофьева.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку прошел Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представили индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представила Сельджан Махсудова, гимнастка завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе среди женщин.