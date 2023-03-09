БАКУ /Trend/ - В четверг, 9 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

В первый день пройдут квалификации: у мужчин – вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях и кольцах; у женщин – опорный прыжок и упражнения на разновысоких брусьях.

Отметим, что до Баку этапы Кубка мира прошли в Котбусе (Германия), а затем состоялись в Дохе (Катар), где азербайджанский спортсмен Никита Симонов завоевал бронзовую медаль в упражнении на кольцах.

На соревнованиях в столице Азербайджана выступят действующие чемпионы и восходящие звезды спортивной гимнастики.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике пройдет 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях примут участие 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также по итогам четырехдневных соревнований, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представят Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).