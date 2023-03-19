БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 176 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 56, вторую - 47, три и более - 62, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 11 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 952 882. Первую дозу вакцины получили 5 405 613, вторую - 4 879 733, три и более - 3 401 665, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 871 человек.