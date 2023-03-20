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Внесена ясность в вопрос участия азербайджанских спортсменов на чемпионате Европы в Армении

Общество Материалы 20 марта 2023 13:04 (UTC +04:00)
Внесена ясность в вопрос участия азербайджанских спортсменов на чемпионате Европы в Армении

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Федерация тяжелой атлетики Азербайджана внесла ясность в вопрос участия азербайджанских спортсменов на чемпионате Европы, который пройдет в Армении.

Как сообщили в понедельник Trend в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, информация об участии нашей сборной на чемпионате Европы классификационного характера, который пройдет в Армении, предварительно направлена через онлайн-систему приема заявок Европейской федерации тяжелой атлетики.

"Окончательное подтверждение участия необходимо будет подать через систему до 11 апреля. Просто должны быть контакты для соблюдения и обеспечения правил процедуры. Однако этот процесс еще не начался. По мере поступления дополнительной информации, общественность будет проинформированна",- говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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