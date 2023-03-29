Награжден военно-медицинский персонал Азербайджана, работавший в Кахраманмараше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Награжден личный состав военно-медицинской группы Вооруженных сил Азербайджана, участвовавший в спасательных операциях во время землетрясения в Турции, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Военно-медицинский персонал азербайджанской армии, который был командирован в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения в братской стране, награжден соответствующим приказом министра обороны.

29 марта в Главном клиническом госпитале Министерства обороны Азербайджана состоялась церемония вручения наград военнослужащим.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, и погибших в результате землетрясения в Турции.

Затем был зачитан соответствующий приказ министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о награждении медицинского персонала.

Выступивший на мероприятии начальник медицинского управления генерал-майор медицинской службы Фирудин Набиев отметил, что деятельность нашего медицинского персонала, командированного в Турцию по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, была высоко оценена и в Турции.

Было отмечено, что наш военно-медицинский персонал во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции в общей сложности провел в Кахраманмараше 81 хирургическую операцию и оказал амбулаторную помощь 517 пострадавшим.

На мероприятии было особо подчеркнуто, что наши военные врачи продемонстрировали профессионализм и в Отечественной войне. Их заслуги были высоко оценены Президентом Азербайджана и руководством Министерства обороны.

В заключение 20 военнослужащим азербайджанской армии, включая хирурга общего профиля, травматолога, хирурга-отоларинголога, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, реконструктивного пластического хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезиологов, были вручены очередные воинские звания, медали и почетные грамоты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)