Уголовное дело Рашада Даглы передано в суд (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уголовное дело Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в совершении убийства в Баку, передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Как сообщает в среду Trend, уголовное дело будет рассматриваться под председательством судьи Лейлы Аскеровой.

Время подготовительного заседания суда пока не определено.

Напомним, что Рашад Даглы 9 ноября прошлого года в поселке Локбатан Гарадагского района Баку нанес 14 ножевых ранений Искендеру Мехтиеву, 1979 года рождения. После этого он добровольно сдался полиции и признался в совершении убийства.

Ему было предъявлено окончательное обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.