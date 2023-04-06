Определено количество деревьев, которые будут пересажены при расширении автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

БАКУ /Trend/ - Определено количество деревьев, которые будут пересажены при реконструкции автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник отдела экспертизы проектов и экологических нормативных документов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мубариз Алиев, на проходящих сегодня общественных слушаниях по проекту расширения автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Он отметил, что в настоящее время рассчитывается ущерб в связи с переносом деревьев. Оплата за данный ущерб будет производиться компанией-подрядчиком из средств, выделенных государством в рамках реализации проекта. По его словам, это 1 433 дерева в лесничестве Талыстан, (Исмаиллы), 2 135 - в лесничестве Галынджаг, 544 - на территории Еникендского лесничества и т.д., в целом 4 918 деревьев по лесному фонду, а также 1820 деревьев в национальных парках.

"Будут произведены оценка и расчеты с последующим представлением данных в итоговом обзоре", - сказал начальник отдела.