При раскопках в Агдаме обнаружены человеческие останки (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - При раскопках в Агдаме обнаружены человеческие останки.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в прокуратуре Агдамского района проводится расследование по факту обнаружения человеческих останков, во время раскопок на территории под названием Эрги дюзю.

Напомним, что ранее на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены массовые захоронения. Известно, что в результате соответствующих поисковых мероприятий, проведенных на освобожденных территориях, в том числе в селах Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, а также в селе Фаррух Ходжалинского района и на других территориях, были обнаружены массовые захоронения.