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Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)

Общество Материалы 8 апреля 2023 15:56 (UTC +04:00)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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ШУША /Trend/ - Международная делегация, находящаяся сейчас в Шуше для участия в церемонии закрытия 9-го заседания национальных комиссий стран–членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО, посетила городскую крепость.

Как сообщает в субботу корреспондент Trend, здесь зарубежным гостям была предоставлена информация о богатой истории города, его основании.

Члены делегации ознакомились со строительно-восстановительными работами, проводимыми в Шуше, а также были проинформированы об актах вандализма, совершенных армянами за период оккупации города.

Напомним, что поездка в Шушу состоялась в рамках заседания ТЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики совместно с Университетом АДА и действующим при нем Институтом развития и дипломатии.

Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость (ФОТО)
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