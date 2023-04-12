В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 13 апреля скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, 14 апреля в течение дня скорость юго-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, а временами 23-25 м/с.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

С вечера 12 апреля и до полудня 14 апреля в регионах страны, начиная с западных районов, временами ожидаются осадки. В некоторых местах осадки примут интенсивный характер, выпадет град, в горных районах возможен снег.

Западный ветер местами будет усиливаться. Возможно повышение водности рек.