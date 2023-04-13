БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 252 человека, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 75, вторую - 117, три и более - 50, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 10 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 958 032. Первую дозу вакцины получили 5 409 206, вторую - 4 880 368, три и более - 3 402 410, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 048 человек.