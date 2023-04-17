Обнародована численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По результатам подсчетов на основе переписи населения, проведенной в 2019 году, численность населения Азербайджана по состоянию на 1 марта 2023 года составила 10 135 373 человека (за исключением населения на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент).

Как сообщили в понедельник Trend в Госкомстате Азербайджана, 54,6 процента населения составляют жители городов, 45,4 процента - сельские жители. Мужчины составляют 49,8 процента всего населения страны, женщины - 50,2 процента.