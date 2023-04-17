В Азербайджане снизилось число заключаемых браков

БАКУ /Trend/ - За январь-февраль 2023 года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции Азербайджана был зарегистрированы 7 541 брак и 3 014 разводов.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число браков на каждую 1 000 человек населения сократилось с 5,9 до 4,6, а число разводов увеличилось с 1,5 до 1,8.

Отметим, что за прошлый год районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 61 939 браков и 15 983 развода. По сравнению с 2021 годом число браков на каждую 1000 человек увеличилось с 5,6 до 6,1, а число разводов снизилось с 1,7 до 1,6.