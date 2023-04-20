ГЭЦ Азербайджана проведет очередной выпускной экзамен

БАКУ /Trend/ - 30 апреля Государственный экзаменационный центр проведет выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования в Нахчыванской АР, Хазарском, Низаминском, Пираллахинском районах города Баку, Мингячевире, Нафталане, Сумгайыте, Ширване, Евлахе, Абшероне, Агстафе, Балакене, Барде, Джалилабаде, Геранбое, Гёйчае, Хачмазе, Исмаиллы, Гахе, Газахе, Губе, Лерике, Масаллы, Сальяне, Шамахы, Тертере, Уджаре, Загатале, в специальных общеобразовательных учреждениях города Баку, а также для выпускников общеобразовательных учреждений с преподаванием на английском, французском и грузинском языках,

Как сообщили Trend в ГЭЦ Азербайджана, студенты, которые будут участвовать в выпускном экзамене, могут распечатать свои пропускные листы на экзамен, а учебные заведения - листы для сдачи экзаменов для всех учащихся, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.