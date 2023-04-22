В Баку прекрасная архитектура – гимнастка из Латвии

БАКУ /Trend/ - Архитектура, здания в столице Азербайджана прекрасны. Об этом в субботу сказала Trend спортсменка из Латвии Никола Васильева после квалификационных выступлений в ходе второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

"Впервые посещаю столицу Азербайджана. В день прилета нам представилась возможность немного прогуляться по городу. Баку – красивый город, мне нравится находиться здесь", - отметила спортсменка.

Говоря о Национальной арене гимнастики в Баку, Никола Васильева подчеркнула, что это один из лучших залов, в котором она выступала.

"Здесь очень хорошая организация соревнований. Счастлива, что смогла сюда прилететь. Жду предстоящий чемпионат Европы в Баку, думаю, что на этих соревнованиях мне будет легче психологически, так как зал, обстановка, условия мне уже хорошо знакомы", - сказала грация из Латвии.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.