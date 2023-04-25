Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Cотрудничество между Болонским университетом и Университетом ADA обеспечит стабильное развитие сельского хозяйства - ректор

Общество Материалы 25 апреля 2023 13:43 (UTC +04:00)
Cотрудничество между Болонским университетом и Университетом ADA обеспечит стабильное развитие сельского хозяйства - ректор

Читайте Trend в

Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Запуск сотрудничества в области сельского хозяйства между Болонским университетом и Университетом ADA обеспечит стабильное развитие этого сектора.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник ректор Болонского университета Джованни Молари на церемонии открытия первой краткосрочной совместной сертификационной программы Университета ADA и Болонского университета по управлению сельским хозяйством и продовольственной системой в рамках Итало-азербайджанского университета.

«Болонский университет является одним из старейших университетов. Наш университет открыт для инноваций со стороны других университетов. Данная программа, созданная совместно с Университетом ADA, позволит укрепить наше сотрудничество и увеличить число студентов по обмену. Перед нами сейчас появляется возможность разрабатывать больше академических программ и улучшать совместно сельскохозяйственный и продовольственный секторы обеих стран», - добавил Молари.

Напомним, что 2 апреля 2022 года состоялись подписание документа о строительстве Итало-азербайджанского университета и церемония закладки фундамента здания этого вуза..

Отметим, что Университет ADA уже сотрудничает с пятью итальянскими университетами.

Лента

Лента новостей

Читать все новости