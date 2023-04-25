Названа дата начала продаж билетов на автобусы на освобожденные территории Азербайджана на май

БАКУ /Trend/ - Билеты на май на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу в 15:00 26 апреля 2023 года.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, продажа билетов на эти рейсы осуществляется посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории были запущены 24 января 2022 года.