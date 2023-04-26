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«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)

Общество Материалы 26 апреля 2023 22:50 (UTC +04:00)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)

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Волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов, а также малообеспеченные семьи и передали им праздничные наборы.

Следуя ежегодной традиции, «Волонтеры Azercell» провели очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан. Команда волонтеров посетила семьи шехидов и ветеранов, а также малообеспеченные семьи и передала им наборы продовольственных товаров.

В канун праздника Новруз, в ходе посещения регионов Азербайджана волонтеры также встретились с семьями, нуждающимися в особой заботе, доставив им продукты питания и товары для повседневного использования.

Отметим, что команда «Волонтеры Azercell», состоящая из сотрудников Azercell и примкнувших к ним граждан, осуществляет свою деятельность не только в праздничные дни, но и в течение всего года в рамках различных благотворительных инициатив. «Волонтеры Azercell» регулярно оказывают финансовую и моральную поддержку малообеспеченным семьям, которые постоянно находятся в центре внимания организации.

«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан (ФОТО)
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