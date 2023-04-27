Названо число медучреждений, с которыми Госагентство Азербайджана по ОМС заключило контракты

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения оказания медицинских услуг, которые не могут быть оказаны в государственных медицинских учреждениях в рамках обязательного медицинского страхования граждан, к этому привлекаются медицинские учреждения, с которыми Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) заключило контракты.

Об этом сообщили в четверг Trend в Госагентстве по ОМС Азербайджана.

Число медицинских учреждений, с которыми Госагентстве заключило контракты, увеличилось в 2022 году с 20 до 111. В настоящее время число этих медицинских учреждений составляет уже 122. Что касается операций, проведение которых требует специального медицинского оборудования и обеспечения, то по сравнению с 2021 годом в 2022 году показатель по их числу увеличился в 4 раза и составил 111 301. Среди них преобладают офтальмологические операции (37 006), операции в области сердечно-сосудистой хирургии (30 150) и инвазивные радиологические услуги (26 633).

Было отмечено, что Агентство с особым вниманием относится к обеспечению доступа к медицинским услугам участников Отечественной войны Азербайджана, членов семей шехидов, оперативно реагирует на их обращения, создаются условия для их внеочередного пользования медицинскими услугами в рамках ОМС.

Напомним, что в рамках пакета услуг ОМС в 2022 году 12 730 лицам было оказано 199 162 медицинские услуги.