Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года состоялись свободные заезды команд "Формулы 1".

Как сообщает в пятницу Trend, свободные заезды длились один час. Первым финишировал пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен, вторым - пилот команды Ferrari Чарльз Леклерк, гонщик команды Red Bull Серхио Перес занял третье место.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоятся свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.

Представляем вниманию читателей фото, снятые сегодня на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" фотографом Trend Зауром Мустафаевым.