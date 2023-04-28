По факту разрыва мины в Тертере возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - 28 апреля в районную прокуратуру поступила информация о разрыве мины на участке от села Талыш Тертерского района в направлении села Тапгарагоюнлу.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе предварительного расследования было установлено, что в результате разрыва противотанковой мины на указанном участке погибли 3 человека.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Будет предоставлена дополнительная информация.