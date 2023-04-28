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По факту разрыва мины в Тертере возбуждено уголовное дело

Общество Материалы 28 апреля 2023 21:14 (UTC +04:00)
По факту разрыва мины в Тертере возбуждено уголовное дело

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БАКУ /Trend/ - 28 апреля в районную прокуратуру поступила информация о разрыве мины на участке от села Талыш Тертерского района в направлении села Тапгарагоюнлу.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе предварительного расследования было установлено, что в результате разрыва противотанковой мины на указанном участке погибли 3 человека.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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